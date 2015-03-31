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亚洲 | 2015年 4月 1日 星期三 07:00 BJT

重温稿-路透调查：日本第一季短观企业信心料呈上扬

* 第一季短观大型制造业景气判断指数预估升至正14，前季为正12

* 大型制造业及非制造业信心料进一步改善

* 日本央行短观调查将在3月31日2350GMT公布

路透东京3月20日 - 未来几周将公布的数据料将显示，第一季日本制造业信心有所回升，且预计进一步改善，因弱势日圆提振出口商，而油价下跌则压低营运成本。

大型企业亦可能小幅上修4月起新财年的资本支出计划，为日本经济增添吉兆。

但由于油价疲软，2月核心通胀率料将连续第七个月放缓，进一步远离日本央行的2%通胀率目标。

根据路透对15位经济分析师的调查，日本央行季度短观调查的大型制造业景气判断指数料较前季上升2点，至正14。

这将是2014年3月当季调查以来的最高指数，经过去年4月消费税调升造成销售受创大于预期的波折后，企业信心终于回升。

“由于消费税调升的打击日益消退、美国经济复苏、日圆走软、及油价下跌等有利因素，业务环境已经改善，”NLI基础研究所一名分析师在调查中指出。

服务业信心可能也略微好转，大型非制造业景气判断指数料为正17，较三个月前上升1点。这将是连续第二季上升。

调查显示，大型制造业者认为4-6月企业信心指数将进一步反弹，而非制造业者预测信心指数将持平。

中小型制造业和非制造业企业信心料也上升，但仍保持在较低水平，这一定程度上是因为日圆贬值致成本上升。

日本央备受关注的短观调查料显示，在新财年大型企业计划将资本支出上调0.5%。

“随着国内外需求的温和复苏，大型企业的获利和工厂产出可能继续改善，我们预计制造业者和非制造业者都将扩大支出计划，”瑞穗总研的一名分析师表示。

日本央行将在3月31日2350GMT公布该数据。(完) (编译/审校 蔡美珍/李春喜/高琦/白云/李爽)
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