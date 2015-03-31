重温稿-路透调查：日本第一季短观企业信心料呈上扬

中国期市：大连铁矿石收跌1.3%盘中触及四个月低位，因需求担忧加重
路透马尼拉5月11日 - 中国铁矿石期货周四跌至四个月低位，收盘时有所回升，这一跌势主要受疲弱需求打压。目前作为全球最大钢铁生产国的中国在继续打击污染行业，可能令相关行业的产量受限。
* 第一季短观大型制造业景气判断指数预估升至正14，前季为正12
* 大型制造业及非制造业信心料进一步改善
* 日本央行短观调查将在3月31日2350GMT公布
路透东京3月20日 - 未来几周将公布的数据料将显示，第一季日本制造业信心有所回升，且预计进一步改善，因弱势日圆提振出口商，而油价下跌则压低营运成本。
大型企业亦可能小幅上修4月起新财年的资本支出计划，为日本经济增添吉兆。
但由于油价疲软，2月核心通胀率料将连续第七个月放缓，进一步远离日本央行的2%通胀率目标。
根据路透对15位经济分析师的调查，日本央行季度短观调查的大型制造业景气判断指数料较前季上升2点，至正14。
这将是2014年3月当季调查以来的最高指数，经过去年4月消费税调升造成销售受创大于预期的波折后，企业信心终于回升。
“由于消费税调升的打击日益消退、美国经济复苏、日圆走软、及油价下跌等有利因素，业务环境已经改善，”NLI基础研究所一名分析师在调查中指出。
服务业信心可能也略微好转，大型非制造业景气判断指数料为正17，较三个月前上升1点。这将是连续第二季上升。
调查显示，大型制造业者认为4-6月企业信心指数将进一步反弹，而非制造业者预测信心指数将持平。
中小型制造业和非制造业企业信心料也上升，但仍保持在较低水平，这一定程度上是因为日圆贬值致成本上升。
日本央备受关注的短观调查料显示，在新财年大型企业计划将资本支出上调0.5%。
“随着国内外需求的温和复苏，大型企业的获利和工厂产出可能继续改善，我们预计制造业者和非制造业者都将扩大支出计划，”瑞穗总研的一名分析师表示。
日本央行将在3月31日2350GMT公布该数据。(完) (编译/审校 蔡美珍/李春喜/高琦/白云/李爽)
路透马尼拉5月11日 - 中国铁矿石期货周四跌至四个月低位，收盘时有所回升，这一跌势主要受疲弱需求打压。目前作为全球最大钢铁生产国的中国在继续打击污染行业，可能令相关行业的产量受限。
路透5月11日 - 新兴亚币周四略涨，整体缺乏走高的催化因子，而在围绕朝鲜(北韩)局势以及美国总统特朗普突然开除美国联邦调查局(FBI)局长科米的担忧影响下，市场弥漫谨慎气氛。 美元小幅下行，亚洲时段曾兑日圆触及八周高位。 “今日没有冒险情绪或利差交易，均交投谨慎。我认为市场在等待更多线索，”瑞穗银行资深经济学家Vishnu Varathan称。 韩元 涨逾0.5%，在新兴亚币中涨幅居前，受新任总统文在寅政府可能采取扩张性财政政策的憧憬提振。 “展望未来，总统选举过后有望迎来政治稳定，对韩元而言应当是好兆头；此外，随着全球需求持续复苏，财政刺激也将增添利好因素，”大华银行在报告中称。 印度卢比 小幅上涨，印度NSE指数 在利率可能调降的预期带动下触及纪录高位。 菲律宾披索 日内小跌，之前公布的数据显示，该国3月贸易逆差扩大。 菲律宾央行周四料维持政策利率不变。但多数分析师预计该央行将在今年稍晚升息。
路透北京5月11日 - 中国河北省常务副省长、雄安新区临时党委书记袁桐利近日称，雄安新区将坚决落实“房子是用来住的、不是用来炒的”要求，管住新区及周边市县房价地价，让低房价成为新区吸引创新要素的一个核心竞争力。