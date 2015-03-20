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货币新闻 | 2015年 3月 20日 星期五 18:26 BJT

电子产业：若鸿海维持每股550日圆入股价格，夏普称愿协商投资协议

路透3月20日 - 日本夏普称，若台湾鸿海仍愿支付每股550日圆入股价格，愿意与鸿海协商投资协议。

夏普目前股价为238日圆。(完)
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