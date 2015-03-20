《专题新闻快速浏览》--亚欧多国纷纷有意加入亚投行，美国呼吁三思而行****

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透3月20日 - 欲取得相关消息，请点击“报导全文”，即可读取所需新闻内容。
去年10月，中国、印度、新加坡等21国在北京共同决定成立亚洲基础设施投资银行(亚投行,AIIB)，初始认缴资本目标为500亿美元左右。中国在今年早些时候表示，已有26个国家成为该机构的创始成员，大多来自亚洲和中东。中国计划在年底前敲定协议条款。如今欧洲和亚洲有多个国家表示有意加入。
美国周二呼吁各国在加入中国主导的亚投行时要三思而行。华盛顿将亚投行视为世界银行的竞争对手。之前德国、法国和意大利已经步英国后尘，表示将会加入亚投行。
这些国家身为美国盟友，却一致决定加入中国政府这个重大的经济势力拓展计划，无疑让美国在外交方面遭到打击，其遏制中国飞速上升的经济和外交影响力的努力也遭遇挫折。
中国称3月31日将是接收创始成员国申请的最后期限。
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> 亚洲金融：日本对于加入亚投行举棋不定，夹在中美之间左右为难
> 亚洲金融：日本表示，如果亚投行符合条件可能考虑加入
> 亚洲金融：韩国将在月底前决定是否加入亚投行--企划财政部长官
> 亚洲金融：澳洲内阁料将在周一签署加入亚洲基础设施投资银行--报纸
> 全球金融：意大利确认将与德法两国一起加入中国主导的亚投行
> 亚洲金融：卢森堡有意加入亚洲基础设施投资银行--新华
> 全球金融：欧洲国家加入亚投行给欧盟企业带来商业机遇--欧盟执委会
> 亚洲金融：中国称亚投行年底前正式成立,与多边开发银行互补非竞争
> 中国官员称欢迎美国加入亚投行
> 美国政经：国会不批准IMF改革将是“非常危险的”--财长杰克卢
> 《热点透视》中国主导的亚投行根基欠稳
> 《焦点》美国呼吁盟友在加入中国主导的亚投行时三思而行
----------------------------------此前报导----------------------------------
> 亚洲金融：印尼财政部签署备忘录，加入中国支持的亚投行
> 亚洲金融：PPP等多元方式有望成为亚投行融资模式--发改委专家
> 亚洲金融：中印等21国决定成立亚投行，为中国倡议的新多边开发机构
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路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)