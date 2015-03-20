版本:
中国
货币新闻 | 2015年 3月 20日 星期五 18:25 BJT

****《专题新闻快速浏览》--亚欧多国纷纷有意加入亚投行，美国呼吁三思而行****

路透3月20日 - 欲取得相关消息，请点击“报导全文”，即可读取所需新闻内容。

去年10月，中国、印度、新加坡等21国在北京共同决定成立亚洲基础设施投资银行(亚投行,AIIB)，初始认缴资本目标为500亿美元左右。中国在今年早些时候表示，已有26个国家成为该机构的创始成员，大多来自亚洲和中东。中国计划在年底前敲定协议条款。如今欧洲和亚洲有多个国家表示有意加入。

美国周二呼吁各国在加入中国主导的亚投行时要三思而行。华盛顿将亚投行视为世界银行的竞争对手。之前德国、法国和意大利已经步英国后尘，表示将会加入亚投行。

这些国家身为美国盟友，却一致决定加入中国政府这个重大的经济势力拓展计划，无疑让美国在外交方面遭到打击，其遏制中国飞速上升的经济和外交影响力的努力也遭遇挫折。

中国称3月31日将是接收创始成员国申请的最后期限。

----------------------------------主要新闻---------------------------------

> 亚洲金融：日本对于加入亚投行举棋不定，夹在中美之间左右为难

> 亚洲金融：日本表示，如果亚投行符合条件可能考虑加入

> 亚洲金融：韩国将在月底前决定是否加入亚投行--企划财政部长官

> 亚洲金融：澳洲内阁料将在周一签署加入亚洲基础设施投资银行--报纸

> 全球金融：意大利确认将与德法两国一起加入中国主导的亚投行

> 亚洲金融：卢森堡有意加入亚洲基础设施投资银行--新华

> 全球金融：欧洲国家加入亚投行给欧盟企业带来商业机遇--欧盟执委会

> 亚洲金融：中国称亚投行年底前正式成立,与多边开发银行互补非竞争

> 中国官员称欢迎美国加入亚投行

> 美国政经：国会不批准IMF改革将是“非常危险的”--财长杰克卢

> 《热点透视》中国主导的亚投行根基欠稳

> 《焦点》美国呼吁盟友在加入中国主导的亚投行时三思而行

----------------------------------此前报导----------------------------------

> 亚洲金融：印尼财政部签署备忘录，加入中国支持的亚投行

> 亚洲金融：PPP等多元方式有望成为亚投行融资模式--发改委专家

> 亚洲金融：中印等21国决定成立亚投行，为中国倡议的新多边开发机构

-------------------------------其它消息---------------------------------

*股市新闻.........................................................

*债市新闻.........................................................

*汇市新闻.........................................................

*经济数据/宏观经济...................................... /

---------------------------------------------------------------------------

如果您在读取查看上述报导时遇到〃资料无法提供〃(Data not available)时,欢迎致电路透各地服务热线(Help Desk): 中国客户服务中心: 4008-811-408 台湾客户服务中心: 0800-666-061 香港客户服务中心: 852-30095616 (整理 李爽 审校 白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐