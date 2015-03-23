《专题新闻快速浏览》--IMF和ADB领导人表示支持亚投行，美国提议开展合作****

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国际货币基金组织(IMF)和亚洲开发银行(ADB)周日向中国牵头成立的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)给予重要支持。亚投行这一机构已经获得越来越多的认可，也让美国感到担心。

但华尔街日报(WSJ)周日报导，美国奥巴马政府目前提议，亚投行可以同世界银行等西方发展组织进行合作。美国政府对亚投行的成立表示关切，担心中国外交影响力不断扩大，呼吁各国在加入时要三思而行。

IMF和ADB领导人在北京出席一个会议时表示，他们正在洽谈或者很乐于洽谈与亚投行的合作。亚投行注册资本为500亿美元，主要为中国出资，一些人将其视为现有国际金融组织的竞争对手。

中国财政部长楼继伟周六对中央人民广播电台表示，约有27个国家已经签署加入亚投行。该行将为发展中国家提供项目贷款，并定于2015年底开张运行。

亚投行多边临时秘书处秘书长金立群周日在会议上表示，在3月31日接收创始成员国申请的截止期限之前，至少还会有八个国家可能加入。

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> 亚洲金融：IMF和ADB领导人表示支持中国牵头成立的亚投行

> 亚洲金融：美国提议中国牵头的亚投行与世界银行展开合作--WSJ

> 亚洲金融：印尼将与北京竞争，争取使亚投行总部设在雅加达--财长

> 亚洲金融：中国财长称亚投行将在年底前成立

> 全球金融：瑞士政府表示将加入亚投行

> 《综述》澳洲暗示将加入中国主导的亚投行，日本内部意见分歧

> 亚洲金融：亚投行意向创始成员国将超35个，中方欢迎北美、欧洲等的合作

> 亚洲金融：日本对于加入亚投行举棋不定，夹在中美之间左右为难

> 亚洲金融：韩国将在月底前决定是否加入亚投行--企划财政部长官

> 全球金融：意大利确认将与德法两国一起加入中国主导的亚投行

> 亚洲金融：卢森堡有意加入亚洲基础设施投资银行--新华

> 全球金融：欧洲国家加入亚投行给欧盟企业带来商业机遇--欧盟执委会

> 中国官员称欢迎美国加入亚投行

> 美国政经：国会不批准IMF改革将是“非常危险的”--财长杰克卢

> 《焦点》美国呼吁盟友在加入中国主导的亚投行时三思而行

> 亚洲金融：中印等21国决定成立亚投行，为中国倡议的新多边开发机构

> 图表：亚投行成员情况：link.reuters.com/tut34w

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