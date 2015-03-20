香港个股：中海油与中石化合作的东海天然气预计储量约239亿立方米

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透香港3月20日 - 由中海油 与中石化 两大中国石油巨头合作在东海海域的天然气发现，经中国当局评估，预计探明权益经济可采天然气储量约239亿立方米。
中海油表示，该储量由中国国土资源部油气储量评审办公室审定，但其评估标准与上市公司报告采用准则不同，并不代表商业生产时的实际最终可采储量。
“本公司仍需履行一系列的监管审批程序方可开展本项目的进一步勘探、开发及生产。”公司并称。
该发现为“宁波22-1”，位于中国东海海域，是中海油与中石化合作项目下的勘探发现。中海油在该项目中享有50%的参与权益。
中海油此前报告的主要新发现，包括公司自营深水勘探发现的第一个大气田--位于南海琼东南盆地的“陵水17-2”，平均作业水深1,500米，测试产量为56.5百万立方英尺/天。公司管理层指出，探明储量在300亿立方米以上即属“大气田”。（完）
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(记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率