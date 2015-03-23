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亚洲 | 2015年 3月 23日 星期一 17:04 BJT

台湾债市：104/6期五年公债中，证券业买超15亿台币

路透台北3月23日 - 台湾柜台买卖中心周一公布，债券等殖成交系统中，五年公债104/
6 交易资料如下：(单位：亿台币)
  
    五年公债104/6期：  
      业别      买进      卖出   买卖超金额
    银行业     14.00     28.00       -14.00
      票券         0      1.00        -1.00
        业                      
    证券业     26.00     11.00       +15.00
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