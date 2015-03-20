国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至逾五周高位，市场预期供给减少

路透新加坡3月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五升至逾五周最高水准每吨110.65美元，受韩国现货需求支撑，与此同时市场预期供给减少。

韩国的Lotte Chemical据悉买入总计四艘5月上半月石脑油船货，成本加运费价每吨较日本现货报价升水7美元。

该公司一周前购买的4月下半月船货，支付的升水是每吨4.50-5美元。

不过未能与该公司直接确认该价格。

此外现货标售价格处在较高升水，确认了人气坚挺。

交易员周五称，印度的巴拉特石油出售3万吨4月下半月船货给Petrodiamond。

该搜船货的售价为每吨较中东报价升水28美元。巴拉特石油上次出售类似的船货，得到的价格是每吨升水23美元。

92号汽油船货裂解价差连续第二日上涨，至逾一周高位每桶13.62美元，因有现货需求支撑市场。

印尼的Pertamina求购两艘92号汽油船货，船期从4月至5月。

同样有来自非洲的需求，招标文件显示，坦桑尼亚求购107,090吨4-5月船期的汽油。

新加坡现货市场有两笔汽油交易达成，但无石脑油交易。

Gunvor以每桶67.80美元的价格，向壳牌出售5万桶船期为4月4-8日的92号汽油船货。

维多以每桶67.80美元的价格，从PTT手中购入5万桶船期为4月15-19日的92号汽油船货。(完)

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