国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至逾五周高位，市场预期供给减少

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透新加坡3月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五升至逾五周最高水准每吨110.65美元，受韩国现货需求支撑，与此同时市场预期供给减少。
韩国的Lotte Chemical据悉买入总计四艘5月上半月石脑油船货，成本加运费价每吨较日本现货报价升水7美元。
该公司一周前购买的4月下半月船货，支付的升水是每吨4.50-5美元。
不过未能与该公司直接确认该价格。
此外现货标售价格处在较高升水，确认了人气坚挺。
交易员周五称，印度的巴拉特石油出售3万吨4月下半月船货给Petrodiamond。
该搜船货的售价为每吨较中东报价升水28美元。巴拉特石油上次出售类似的船货，得到的价格是每吨升水23美元。
92号汽油船货裂解价差连续第二日上涨，至逾一周高位每桶13.62美元，因有现货需求支撑市场。
印尼的Pertamina求购两艘92号汽油船货，船期从4月至5月。
同样有来自非洲的需求，招标文件显示，坦桑尼亚求购107,090吨4-5月船期的汽油。
新加坡现货市场有两笔汽油交易达成，但无石脑油交易。
Gunvor以每桶67.80美元的价格，向壳牌出售5万桶船期为4月4-8日的92号汽油船货。
维多以每桶67.80美元的价格，从PTT手中购入5万桶船期为4月15-19日的92号汽油船货。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 高琦)
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路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率