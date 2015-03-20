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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 18:59 BJT

国际油市：亚洲柴油逆价差走阔，突显供应紧张情况

路透新加坡3月20日 - 亚洲柴油逆价差周五走阔，交易商称这反映出该地区供应紧张的情况，因炼厂进入维护季，并且印尼浮现现货买需。

交易商称，印尼国有石油公司Pertamina寻求发往Papau的88万桶柴油小型合约，以及发往East Timor的现货。这两笔寻购都不同往常，可能是因为Pertamina采购油品的方式在近期发生改变。

行业消息人士称，越南Petrolimex买入两船各3.5万吨的500ppm含硫柴油，从新加坡和马来西亚起运，船期是4月中旬，为较新加坡报价每桶升水约2.10美元。

坦桑尼亚的石油进口商也有现货需求，寻购164,694吨柴油和11,454吨航煤，船期是4-5月。

交易商称，航煤价格较前几个月下滑，在冬季过后，日本的取暖用油需求下降。

新加坡现货市场各有一笔柴油和航煤交易达成。

兴隆向道达尔售出15万桶500ppm含硫柴油，船期是4月15-19日，每桶较4月15-21日新加坡均价贴水0.10美元。

兴隆从壳牌买入10万桶航煤，船期是4月4-8日，较新加坡3月均价贴水0.50美元。（完）

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(编译 高琦 审校 王洋)
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