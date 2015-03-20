重发-国际油市：亚洲380-cst燃料油贴水走阔至逾四个月低点

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路透新加坡3月20日 - 亚洲380-cst燃料油价差周五连续第五个交易日下滑，降至逾四个月低点，因供给充足而需求并未增长。

路透数据显示，380-cst燃料油较新加坡现货报价每吨贴水达到0.69美元，走阔0.30美元。

一位燃料油交易员说：“亚洲的给料需求一直不佳，船运燃料油需求也就平平。”

交易员也指出，流入亚洲的直硫燃料油很多，盖因欧洲炼化率高企。

4月从西方至亚洲的燃料油供给预计将升至两个月高位，而从中东来的出口也增长，因Abu Dhabi National Oil对其Ruwais炼厂扩产。

印度的Mangalore Refinery and Petrochemical据称已售出8吨船期为3月27-29日的380-cst燃料油，给一家瑞士贸易商，每吨较新加坡现货报价贴水约11美元。

未有现货交易报告。(完)

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