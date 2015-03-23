重温稿-更新版 1-台湾货币市场：跨清明节拆款量明显增大，资金稳中偏松留意季底效应

* 三周拆款量增，避开清明长假积数累计

* 短票供应短期难见增加，利率稳在低位

* RP下周交割因子较多，留意季底效应

记者 董永年

路透台北3月20日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。资金调度人士表示，受拆出方要求落点必须跨过清明节假期影响，今日三周拆款成交量明显高于两周。可供应跨月拆款的银行家数则约有七家。

资金调度人士认为，多数银行仍在观望季底资金情势，因此提供跨月拆款的家数并未明显增加。不过下周逐渐临近季底，倘若没有国库临时借款或分行出现资金需求，供应量料将升温。

〞每家状况不同，先看下周，若平稳就跨过去。〞一位民营银行资金调度人士说。

另一资金调度人士表示，本周跨月资金需求方几乎都是票券商，但从昨日开始，也有少数银行有拆入。

相关人士称，由于两周拆款的资金落点在4月1、2日，拆出银行担心到期没有续，藉时将累计五天积数，因此要求票券商必须拆入跨过清明节的三周拆款。

而据央行公布的每日通货发行金额显示，农历年前通货发行数攀高至2兆1,268亿台币，较上年最高发行额的1兆9,810亿增加1,458亿，创历年新高。周四通货回笼已降约65.69亿台币，累计年后17个交易日通货回笼约达3,157亿台币，发行数趋降至1兆8,111亿台币。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收在0.387%；今日区间落在0.295-0.430%，上日在0.295-0.415%；一周拆款利率落在0.380-0.450%，同上日。两周拆款利率落在0.390-0.465%，上日0.388-0.465%。三周拆款利率落在0.410-0.465%。

**短票难见供应增加**

短票市场方面，票券商交易人士表示，周五虽是例行发票量较大的一天，但今日供应未如想像中多。主要可能因为企业提前偿还短借，以及2月下旬上班天数少，导致没有短票到期续发的需求。

〞最近票都不多，下周也普普，因为2月下旬只有上三天班。〞一位票券商交易主管说。

另一票券商交易员则称，企业因景气复苏导致现金流较多，通常会优先偿还短期借款。若要见到发票需求增加，可能要等到5、6月发放现金股利之前了。

今日票券商与银行承作的跨季底短票主要成交在0.60-0.61%，部分成交在0.59%、0.62%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.606%，前日平均利率为0.601%，成交量53亿台币，上日为55.4亿。

台湾央行周五公布，共发行2,011.5亿台币存单。与今日存单到期金额2,005.5亿台币相较，存单发行余额增6亿台币。

下周央行存单到期金额为1兆(万亿)1,702亿台币，落点分别为周一626亿、周二5,644亿、周三2,280.5亿、周四3,110.5亿及周五41亿。

拆款中心资料 显示，周五超额准备为354亿台币，至周日累积超额准备为2,726亿台币、加计前期1%的超额准备为3,740亿台币。

**下周留意季底效应**

台湾债券市场附买回(RP)市场周五持稳。交易员表示，目前市场资金情势稳中偏松，RP利率持在既有区间低位不变，展望下周仍须留意季底资金紧缩效应。

市场人士指出，为因应季底资金流动性较显不足，此前已减少资金落点下周至月底，预期季底效应从下周起可能逐步显现，并未因为现在资金仍有余裕而掉以轻心。

〞现在多钱下周就不敢讲，因为季底快到不能不提防。〞一位大型证券商交易员说。

另有券商资金调度人士称，下周除了留意季底效应外，交割因子也比较多，包括周三交割91天期国库券350亿台币及第一银行发行次顺位金融债70亿台币、周四交割台电公司债48亿台币，以及周五交割五年期公债104/6预估金额350亿台币。

今日证券商公债的月内附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，月内公司债RP主要成交在0.63-0.64%，跨月公债及公司债RP交投则与月内报价一致。