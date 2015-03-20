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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 18:57 BJT

东南亚股市：多数市场回落，泰国保留增值税计划提振零售股

路透曼谷3月20日 - 东南亚多数股市在周五下跌，因投资者在昨日大涨后锁定获利。但泰国零售类股表现好于其他版块，因政府计划保留增值税。

泰国股市SET指数 收低0.14%，周线下滑0.75%，为连续第五周下跌。

马来西亚 和印尼 股市回撤，但周线仍各自上涨1.2%和0.3%。菲律宾股市 几近收平，周线上涨0.1%。

越南股市 收涨0.3%，周线下跌1.8%。

新加坡股市 逆势上扬0.8%，周线上涨1.5%。（完）
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