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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 19:02 BJT

马来西亚期市：棕榈油下滑，受累于出口数据不佳

路透雅加达3月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌，因低迷的出口
数据让交易员感到担忧，不过美元走弱帮助限制了跌幅。
    
    据船货调查机构SGS，马来西亚3月1-20日棕榈油产品出口较上月同期
下降7.1%至652,837吨。
    
    而据另一家船货调查机构ITS，马来西亚3月1-20日棕榈油产品出口较
2月同期减少5.5%，至640,254吨。
    
    一家吉隆坡当地商品经纪商的交易员说：“当前月份出口缓慢，让市
场担心。”

    指标棕榈油6月期货 下跌2.04%，收报每吨2,160马币(林吉
特)。

    总交易量为54,306口，高于往常的35,000口。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
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    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
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    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
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 (编译 王洋; 审校 高琦)
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