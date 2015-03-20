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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 19:39 BJT

全球商品：2月全球粗钢产量较上年同期增长0.6%--国际钢铁协会

路透伦敦3月20日 - 国际钢铁协会周五发布的数据显示，2月份全球粗钢产量较上年同期增长0.6%至1.28亿吨。

中国2月的粗钢产量估计为6,500万吨，1-2月的总产量为1.305亿吨。中国是全球最大的钢铁生产国和消费国。（完）

(编译 高琦 审校 王洋)
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