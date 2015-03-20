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货币新闻 | 2015年 3月 20日 星期五 20:00 BJT

亚洲金融：中国财长称亚投行将在年底前成立

路透北京3月20日 - 中国财政部长楼继伟称：

*将在2015年底正式设立亚洲基础设施投资银行(亚投行)

*亚投行将补充亚开行等其它国际金融机构的工作

*将继续就亚投行事宜与美国、日本沟通
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