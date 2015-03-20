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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 20:52 BJT

全球金融：瑞士政府表示将加入亚投行

路透苏黎世3月20日 - 瑞士政府周五表示，瑞士将随同其它一些西欧国家加入中国主导成立的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)。

瑞士政府在声明中称，将成为亚投行的创始成员国，等待申请得到批准。（完）

(编译 高琦 审校 王洋)
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