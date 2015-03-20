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货币新闻 | 2015年 3月 20日 星期五 21:16 BJT

美国经济：财长杰克卢称美元强势是“好事”，反映了美国经济强劲

路透3月20日 - 美国财长杰克卢周五表示，美元强势是“好事”，反映了美国经济强劲，从而重申了美国政府在此问题上的立场。

杰克卢是在参加由大迈阿密商会和迈阿密达德学院主办的对话活动上做此番表态的。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
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