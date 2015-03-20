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市场报道 | 2015年 3月 20日 星期五 21:49 BJT

美国热股：耐克季度获利超预期

路透3月20日 - 运动服装厂商耐克 季度获利超越市场预期，因服装和运动鞋利润率上升。不过其警告，美元走强或对公司当前季度造成负面影响。

耐克股价周四收报98.32美元，周五盘初报101.90美元。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
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