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市场报道 | 2015年 3月 20日 星期五 21:49 BJT

美国热股：美监管机构批准亚马逊测试快递无人机

路透3月20日 - 电子商务巨头亚马逊 已获得美国联邦监管机构对其测试快递无人机试验的许可。亚马逊正致力于通过无人机向客户提供快递服务，即便公众担心这会造成的安全和隐私问题。

亚马逊股价周四收报373.24美元，周五盘初报376.82美元。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
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