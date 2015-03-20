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市场报道 | 2015年 3月 20日 星期五 21:50 BJT

美国热股：瑞士信贷大幅下调诉讼准备金

路透3月20日 - 瑞士信贷 大幅减少诉讼准备金，不过其仍保留了逾10亿瑞郎用于覆盖此方面可能产生的支出。

瑞信周四收报25.3美元，周五盘初报26.14美元。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
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