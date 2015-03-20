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市场报道 | 2015年 3月 20日 星期五 21:42 BJT

美国股市：开高，得益于生物科技板块的亮丽表现和耐克的强劲业绩

路透纽约3月20日 - 美国股市周五开盘上涨，标准普尔500指数有望结束三周连跌之势，得益于耐克强劲财报的提振，以及生物科技板块的亮丽表现。

道琼工业指数 上涨91.22点，或0.51%，报18,050.25点；标普500指数 上涨10.57点，或0.51%，报2,099.84点；Nasdaq综合股价指数 上涨39.99点，或0.8%，报5,032.37点。（完）
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