欧洲政经：德国总理梅克尔称，希腊必须遵守2月协议中的每个规定

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透布鲁塞尔3月20日 - 德国总理梅克尔周五表示，希腊必须遵守2月与欧元区达成的援助展期协议中的“每个规定”，不过若希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)能提出与之匹配的改革计划，则欧元区会予以考虑。
梅克尔在欧盟峰会结束时的记者会上表示，协议中的每个部分都必须被遵守。梅克尔还补充道，解决希腊危机的下一步将在于齐普拉斯在未来数日提交一份详尽具体的改革清单。
梅克尔称改革计划将被欧盟委员会、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)评估。（完）
(编译 高琦 审校 王洋)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)