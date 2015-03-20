欧元债市：希腊公债收益率下滑，此前希腊总理称很快会提交改革方案

路透伦敦3月20日 - 希腊公债收益率周五下滑，希腊总理齐普拉斯在周四深夜布鲁塞尔的危机谈判中向欧盟债权人保证，该国政府很快会提交一份完备的经济改革计划。齐普拉斯此举旨在获得援助资金，避免希腊破产。

不过今日下跌仅部分扭转了周四触及2012年债务重组以来最高水准的升势。尽管齐普拉斯的言论听上去较乐观，但他同欧盟领导人的会谈没有什么实质性结果。

尽管欧盟数家机构发布的联合声明称谈判本着“互相信任的精神”，但德国总理梅克尔强调，在希腊实施预算措施和其他不愿进行的改革之前，不会提供资金。

希腊要获得新资金，所剩时间已经不多，许多人担心当前的僵局有可能导致希腊被淘汰出欧元区。

希腊10年期公债 收益率跌69个基点，报11.59%，两年期公债收益率 跌略多于200个基点，至22.55%，周四曾大涨逾三个百分点，并在不到一个月的时间内翻倍。

欧洲央行购买其他欧元区国家债券的行动进入第二周。西班牙 和意大利 10年期公债收益率下跌4-6个基点，分别报1.19%和1.21%。

“希腊仍是局部问题，因为欧洲央行正在大规模购买债券，”RIA Capital Markets债券策略师Nick Stamenkovic表示，“欧洲央行量化宽松仍是主要驱动因素。”

葡萄牙10年期债券收益率 跌8个基点至1.64%。高评级的德国10年期公债收益率 变动不大，报0.18%。

所有债券收益率均接近纪录低位。(完)

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