《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月20日

中国法律：个人所得税法和房地产税法列入今年人大立法预备及研究论证项目
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 32.93 +0.17 +0.52 1055968
搜狐 53.12 +3.16 +6.33 689103
网易 100.67 +2.49 +2.54 491749
百度 212.69 -1.88 -0.88 2291788
台湾
台湾积体电路 24.77 +0.11 +0.45 1448477
联电 2.48 +0.00 +0.00 67127
日月光 7.62 -0.04 -0.52 378663
硅品精密 8.97 +0.04 +0.45 1143284
和信超媒体 0.83 +0.04 +5.04 59077
友达 5.09 -0.09 -1.74 736898
中华电信 31.54 +0.02 +0.06 79346
台湾国际航电 49.49 +1.35 +2.80 3375393
香港
中国移动 63.72 -0.82 -1.27 610811
中国联通 15.18 -0.11 -0.72 119121
中国电信 64.35 -0.74 -1.14 8888
中芯国际 4.10 -0.23 -5.31 198086
电讯盈科 5.91 -0.06 -1.01 9821
(完)
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路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日