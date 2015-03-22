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亚洲 | 2015年 3月 22日 星期日 09:30 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月20日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 32.93 +0.17 +0.52 1055968

搜狐 53.12 +3.16 +6.33 689103

网易 100.67 +2.49 +2.54 491749

百度 212.69 -1.88 -0.88 2291788

台湾

台湾积体电路 24.77 +0.11 +0.45 1448477

联电 2.48 +0.00 +0.00 67127

日月光 7.62 -0.04 -0.52 378663

硅品精密 8.97 +0.04 +0.45 1143284

和信超媒体 0.83 +0.04 +5.04 59077

友达 5.09 -0.09 -1.74 736898

中华电信 31.54 +0.02 +0.06 79346

台湾国际航电 49.49 +1.35 +2.80 3375393

香港

中国移动 63.72 -0.82 -1.27 610811

中国联通 15.18 -0.11 -0.72 119121

中国电信 64.35 -0.74 -1.14 8888

中芯国际 4.10 -0.23 -5.31 198086

电讯盈科 5.91 -0.06 -1.01 9821

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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