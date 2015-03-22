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市场报道 | 2015年 3月 22日 星期日 11:58 BJT

更新版 1-美国利率：除非经济急剧滑坡，否则料在9月前升息--FED洛克哈特

(新增细节)

路透乔治亚州阿森斯3月20日 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周五表示，他预计除非美国经济出现重大滑坡，否则美联储将在6月、7月或者9月政策会议上升息。

洛克哈特对记者表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周调降经济预估，主要归因于“暂时性”因素，这些因素既没有从根本上改变联储对美国经济继续增长的展望，也不太可能推后首次升息的时间。

“我仍认为，年中或者稍晚是合适的升息时机。这样联储显然可以认真考虑在6月会议上作出‘上调’决定。我还会加上7月...当然还有9月，”洛克哈特指出。

“我不能确定肯定会在这三次会议上升息...但我认为可以假定这是我们非常有可能作出行动决定的时间段，”洛克哈特说，他在联储官员中属于中间派。

在讨论通胀形式和就业市场强劲程度等问题上，他可能成为重要的摇摆票。他过去一直表示，希望看到经济复苏将会持续下去的更多证据，然后再承诺升息。

美联储周三向2006年来首次升息又迈进了一步，但下调了成长和通胀预估，暗示并不急于将借贷成本推升至更为正常的水平。

洛克哈特还表示，美元急升带来意外巨大的负面影响，令他重新评估了经济复苏步伐；不过他补充称，他依然相信经济在未来几年仍将高于趋势水平。

“经济发出了好坏不一的信号，”洛克哈特称，并指出就业增长依然强劲，不过在通胀、出口、制造业和楼市方面显然“存在相当多的疲弱因素”。(完)
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