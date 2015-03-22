《美股一周展望》主要股指逼近纪录高位，投资人关注楼市等数据

中国法律：个人所得税法和房地产税法列入今年人大立法预备及研究论证项目
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透3月20日 - 在主要股指升至纪录高位附近之际，未来一周投资人将关注楼市等经济数据，寻找美国升息时机线索，判断股市涨势是否能持续。
对于美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息路径及美元升势的担忧，先前造成标准普尔500指数几乎每日剧烈震荡，尽管整体的波动性预期持续偏低。
由于即将升息的预期降温，受此提振，标普500指数 及Nasdaq指数 周五皆逼近纪录收盘高位。
“任何暗示就业增长或通胀速度的经济数据，都将受到高度关注，”Wunderlich证券首席市场策略分析师Art Hogan称。
分析师指出，未来几天将公布的经济数据因而更形重要，包括周二公布的2月新屋销售及周三公布的2月耐久财订单。
在市场准备迎接美联储2006年以来首次升息的氛围中，根据汤森路透资料，标普500指数今年以来平均每个交易日波幅为24点，为2011年12月以来波动最剧烈的时期。
根据路透调查 ，周二公布的2月消费者物价指数(CPI)料按月上升0.2%。由于汽油价格较低，1月CPI创下六年来最大跌幅。
强势美元也影响美国经济成长及升息前景。美元一年内大涨20%的升势，已造成约50家企业调降第一季获利预期，后续可能有更多企业跟进。
美元指数 周五下跌1.5%，录得2011年以来单周最大跌幅。
对企业第一季获利的预期已经受到打击。根据汤森路透资料，预示获利将高于市场预估的企业家数，与预警获利将低于市场预估的企业家数，两者比例为1:5.5。这是自2014年第一季同一时点以来的最差比例，2014年第一季为1:7.2。
投资人亦忧心油价下跌，以及其中多少成份是来自全球经济疲软，而非供应过剩因素。能源企业在标普500指数成份股企业获利占比虽只有8%，但原油价格剧烈走势的影响波及整体经济。
一些投资人担心，虽然汽油价格下跌，但消费者并未把省下的钱花在更多商品及服务上。
“消费者把钱存下来或者偿还债务，”BB&T财富管理资深副总裁Bucky Hellwig指出。“这就是为什么大家感到不安。”(完) (编译 蔡美珍；审校 徐文焰)
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日