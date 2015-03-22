《美股一周展望》主要股指逼近纪录高位，投资人关注楼市等数据

路透3月20日 - 在主要股指升至纪录高位附近之际，未来一周投资人将关注楼市等经济数据，寻找美国升息时机线索，判断股市涨势是否能持续。

对于美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息路径及美元升势的担忧，先前造成标准普尔500指数几乎每日剧烈震荡，尽管整体的波动性预期持续偏低。

由于即将升息的预期降温，受此提振，标普500指数 及Nasdaq指数 周五皆逼近纪录收盘高位。

“任何暗示就业增长或通胀速度的经济数据，都将受到高度关注，”Wunderlich证券首席市场策略分析师Art Hogan称。

分析师指出，未来几天将公布的经济数据因而更形重要，包括周二公布的2月新屋销售及周三公布的2月耐久财订单。

在市场准备迎接美联储2006年以来首次升息的氛围中，根据汤森路透资料，标普500指数今年以来平均每个交易日波幅为24点，为2011年12月以来波动最剧烈的时期。

根据路透调查 ，周二公布的2月消费者物价指数(CPI)料按月上升0.2%。由于汽油价格较低，1月CPI创下六年来最大跌幅。

强势美元也影响美国经济成长及升息前景。美元一年内大涨20%的升势，已造成约50家企业调降第一季获利预期，后续可能有更多企业跟进。

美元指数 周五下跌1.5%，录得2011年以来单周最大跌幅。

对企业第一季获利的预期已经受到打击。根据汤森路透资料，预示获利将高于市场预估的企业家数，与预警获利将低于市场预估的企业家数，两者比例为1:5.5。这是自2014年第一季同一时点以来的最差比例，2014年第一季为1:7.2。

投资人亦忧心油价下跌，以及其中多少成份是来自全球经济疲软，而非供应过剩因素。能源企业在标普500指数成份股企业获利占比虽只有8%，但原油价格剧烈走势的影响波及整体经济。

一些投资人担心，虽然汽油价格下跌，但消费者并未把省下的钱花在更多商品及服务上。

“消费者把钱存下来或者偿还债务，”BB&T财富管理资深副总裁Bucky Hellwig指出。“这就是为什么大家感到不安。”(完) (编译 蔡美珍；审校 徐文焰)