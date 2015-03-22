全球贵金属：新指标LBMA金价正式上路，高盛及瑞银加入定价行列

路透伦敦3月20日 - 新的伦敦金银市场协会(LBMA)黄金价格周五首次实施，原先的黄金定盘价走入历史，在参与定盘价的既有四家成员机构外，高盛 和瑞银集团 也加入行列，参与新的电子形式报价。

另外四家机构为巴克莱 、汇丰 、丰业银行 及法国兴业银行 。新的指标金价由ICE Benchmark Administration(IBA)在3月20日1030GMT主持公布。

第一个LBMA金价定于每盎司1,171.75美元，共经过五轮竞价，在买价及卖价之间取得交集。

“伦敦金定盘价今天就此没落，”黄金资讯公司Sharps Pixley执行长Ross Norman称。“主要的问题在于使用者是否会对金价数字抱有必要的信心？在拥有六家参与机构之下，我直觉认为答案是肯定的。”

LBMA在2月时决定由IBA负责新指标金价的运作管理。周五起，IBA将提供LBMA金价的价格平台、统计方法、整体执行及治理。

“走向电子化透明机制是一种合乎自然的演进，”前德意志银行的黄金定盘主管Matthew Keen称。

目前黄金、白银、铂金及钯金的指标价格由三家交易所运作。伦敦金属交易所(LME)去年12月起推出一个铂金及钯金指标价格，芝加哥商业交易所(CME)与汤森路透合作管理白银的指标价格。

贵金属市场人士指出，新的指标价格制定过程，并未对他们业务运行带来太大改变。