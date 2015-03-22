全球贵金属：新指标LBMA金价正式上路，高盛及瑞银加入定价行列

中国法律：个人所得税法和房地产税法列入今年人大立法预备及研究论证项目
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透伦敦3月20日 - 新的伦敦金银市场协会(LBMA)黄金价格周五首次实施，原先的黄金定盘价走入历史，在参与定盘价的既有四家成员机构外，高盛 和瑞银集团 也加入行列，参与新的电子形式报价。
另外四家机构为巴克莱 、汇丰 、丰业银行 及法国兴业银行 。新的指标金价由ICE Benchmark Administration(IBA)在3月20日1030GMT主持公布。
第一个LBMA金价定于每盎司1,171.75美元，共经过五轮竞价，在买价及卖价之间取得交集。
“伦敦金定盘价今天就此没落，”黄金资讯公司Sharps Pixley执行长Ross Norman称。“主要的问题在于使用者是否会对金价数字抱有必要的信心？在拥有六家参与机构之下，我直觉认为答案是肯定的。”
LBMA在2月时决定由IBA负责新指标金价的运作管理。周五起，IBA将提供LBMA金价的价格平台、统计方法、整体执行及治理。
“走向电子化透明机制是一种合乎自然的演进，”前德意志银行的黄金定盘主管Matthew Keen称。
目前黄金、白银、铂金及钯金的指标价格由三家交易所运作。伦敦金属交易所(LME)去年12月起推出一个铂金及钯金指标价格，芝加哥商业交易所(CME)与汤森路透合作管理白银的指标价格。
贵金属市场人士指出，新的指标价格制定过程，并未对他们业务运行带来太大改变。
“新的竞价型态其实没有怎么改变大家作生意的方式，”一贵金属交易商称。“对我们而言，只要有某种定价机制，我们就满意了。”(完) (编译 蔡美珍；审校 徐文焰)
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日