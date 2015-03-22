《综述》梅克尔为拨付希腊救助款设定苛刻条件，欧盟愿提供部分帮助

中国法律：个人所得税法和房地产税法列入今年人大立法预备及研究论证项目
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
* 危机谈判持续至深夜，各方就改革与救助作出承诺
* 梅克尔称债权人必须先批准希腊改革方案，才拨付款项
* 希腊现金即将用罄，债权人对谈判拖延感到沮丧
* 外界担心希腊新政府的做法可能导致该国脱离欧元区
路透布鲁塞尔3月20日 - 欧盟领导人周五欢迎希腊作出的改革承诺。希腊表示将满足债权人提出的要求，在几天内提出完备的经济改革方案，以获得急需的资金，避免希腊被迫退出欧元区。
在欧盟布鲁塞尔峰会间隙进行过通宵谈判后，希腊新总理齐普拉斯和德国总理梅克尔就希腊政府必须以多快速度作出哪些行动发表了略有分歧的看法。不过欧盟官员坚称，各方一致认为应当立刻实施一个月前达成的协议。
梅克尔表示，只有在债权人批准了齐普拉斯承诺很快提出的全面改革计划后，希腊才会获得新的救助资金。
但她暗示，齐普拉斯在确定必须实施哪些改革方面可以有一定程度的灵活性。这给了希腊左翼联合政府重要的转圜余地，令其能够拿出替代性的节约策略，以说服选民相信，新政府将废除前任政府失败的撙节政策。
欧盟执委会主席贾克表示，欧盟可以从集体预算中拿出20亿欧元，用于缓和五年的支出削减政策带来的人道主义冲击。
齐普拉斯表示，他将充分遵守与欧元区财长在2月20日达成的延长救助至6月的协议。不过他坚称，该协议中要求雅典先通过控制债务措施的最终审核，然后才能获得救助资金的条件并不适用。
齐普拉斯与德国、法国和欧盟主要机构的领导人举行了三个小时的会谈，试图打破希腊与债权人之间僵持两个月的局面。这一僵局令希腊政府可能无法获得所需的资金以维持在欧元区内的全面运转。
欧盟机构发布的一份联合声明中提到“互信精神”。但齐普拉斯和梅克尔谈到的改革内容是否相同，以及希腊实施改革到何种程度才能获得新的救助资金仍未可知。
**不同的解读**
梅克尔和齐普拉斯的言论凸显出，僵局有可能无法打破。
“2月20日达成的协议仍全面有效。协议中每项条款都算数，”梅克尔对德国记者表示。
齐普拉斯显然并不赞同。“很明显，希腊没有义务实施导致经济衰退的措施，”他说。“希腊将提交自己的结构性改革方案并实施。”
梅克尔坚称，债权人机构在最终审查中，唯有希腊完成了已批准的改革措施，欧元集团等债权人才会感到满意。
“如果可以取得相同的效果...希腊政府可以用其他改革举措代替12月10日提出的个别措施。债权人机构以及欧元集团必须确定这些改革举措是否有相同效果，”她说，并指爱尔兰就曾在欧盟的支持下作出过这种调整。
然而齐普拉斯坚持认为，虽然希腊政府将充分尊重2月20日与欧元区达成的协议，但无须完成前任政府任内开始的最终救助审查程序以获得进一步的救助。
欧盟官员急于突出会谈阻止希腊脱离欧元区的前景，表示双方之间的分歧只是对各自国内选民的强调重点不同。
另一名欧盟官员称，齐普拉斯已经表示，可能在一周至10天内提交全面的改革方案。
不过，鉴于部分德国领导人表示，他们更倾向于让希腊脱离欧元区，而且齐普拉斯试图迎合刚刚掌权的联合政府激进派，欧盟高层官员也不排除谈判进一步破裂的可能。
欧盟官员认为，对于齐普拉斯而言，至关重要的是能够让其改革方案显得与前任保守派政府不同，即便许多措施可能基本上是类似的。
齐普拉斯表示，提交全面改革方案并未设定最后期限，并坚称希腊短期内不存在流动性问题。这与欧盟官员有关希腊可能在4月中旬面临流动性枯竭的说法相矛盾。
欧盟官员称，如果希腊政府拿出了令人信服的计划，欧元集团可能最早于下周开会以拨付至少部分资金。梅克尔也表示，希腊若能更快满足相关要求，就可能提前获得部分资金。(完)
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