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亚洲 | 2015年 3月 22日 星期日 12:06 BJT

亚洲情势：中日韩外长同意致力促成尽快恢复三方领袖会谈

路透首尔3月21日 - 韩国、日本及中国外长周六取得共识，应很快安排一场三国领袖的高峰会议，以修复彼此关系。由于历史及领土纷争，中日韩领袖峰会已停止近三年。

这次中日韩外长会谈也是三年来首次，目的是为了恢复三国讨论合作事宜的固定论坛。

“根据这次会议的成果，三位部长决定继续争取在最快的方便时间召开三国的三方峰会，”会后的联合声明称。

中国外长王毅在联合记者会上表示，很大程度上需要日本证明将认真承认战争历史。

韩国一名官员向路透表示，稍早与韩国外长尹炳世会谈时，王毅表达希望韩国加入亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)，尹炳世表示韩国正在研究各种选择。

王毅指出，日本尚未显示认真打算加入亚投行。“这是一个亚洲基础设施投资银行，而日本是亚洲重要的一部分，”他向记者表示。“我们可以一起合作。”(完)
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