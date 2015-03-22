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亚洲 | 2015年 3月 22日 星期日 14:06 BJT

全球汇市：最近一周投机客美元净多仓降至三个月低位-CFTC/路透

路透3月20日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，
最近一周汇市投机客美元净多头仓位降至三个月低点。
    
    3月17日止当周，美元净多仓为385.9亿美元，12周以来首次跌破400
亿美元。此前一周为443.1亿美元。
    
    做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种
将下滑。
    
    投资者在过去几周一直削减美元净多仓，为迎接本周的美国联邦储备
理事会(美联储/FED)会议作准备。
    
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
 币的净仓位来计算。
    
    欧元净空仓在欧洲央行启动量化宽松后增加，从181,073口增至193,7
74口，为2月初以来最高水平。
    
    日圆(12,500,000日圆为1口)        
                3月17日当周          前一周
    多头仓位       44,496            32,898
    空头仓         92,550            92,285
    净仓位        -48,054           -59,387
    
    欧元(125,000欧元为1口)           
                3月17日当周          前一周
    多头仓位       56,329            61,271
    空头仓位      250,103           242,344
    净仓位       -193,774          -181,073

    英镑(62,500英镑为1口)           
                3月17日当周         前一周
    多头仓位       47,155           48,053
    空头仓位       85,006           80,644
    净仓位        -37,851          -32,591

    瑞郎(125,000瑞郎为1口)          
                 3月17日当周         前一周
    多头仓位        18,129            7,217
    空头仓位        15,894           15,597
    净仓位           2,235           -8,380
    
    加元(100,000加元为1口)           
                  3月17日当周        前一周
    多头仓位        21,001           22,011
    空头仓位        53,823           61,041
    净仓位         -32,822          -39,030
    
    澳元(100,000澳元为1口)           
                  3月17日当周        前一周
    多头仓位        63,046           15,137
    空头仓位        91,853           91,988
    净仓位         -28,807          -76,851
    
    新西兰元(100,000新西兰元为1口)   
                  3月17日当周        前一周
    多头仓位        13,117           13,347
    空头仓位        14,258           15,827
    净仓位       　 -1,141           -2,480(完)
        全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      <FXBU
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 (编译 徐文焰；审校 蔡美珍)
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