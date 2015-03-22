全球汇市：最近一周投机客美元净多仓降至三个月低位-CFTC/路透

路透3月20日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据， 最近一周汇市投机客美元净多头仓位降至三个月低点。 3月17日止当周，美元净多仓为385.9亿美元，12周以来首次跌破400 亿美元。此前一周为443.1亿美元。 做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种 将下滑。 投资者在过去几周一直削减美元净多仓，为迎接本周的美国联邦储备 理事会(美联储/FED)会议作准备。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 欧元净空仓在欧洲央行启动量化宽松后增加，从181,073口增至193,7 74口，为2月初以来最高水平。 日圆(12,500,000日圆为1口) 3月17日当周 前一周 多头仓位 44,496 32,898 空头仓 92,550 92,285 净仓位 -48,054 -59,387 欧元(125,000欧元为1口) 3月17日当周 前一周 多头仓位 56,329 61,271 空头仓位 250,103 242,344 净仓位 -193,774 -181,073 英镑(62,500英镑为1口) 3月17日当周 前一周 多头仓位 47,155 48,053 空头仓位 85,006 80,644 净仓位 -37,851 -32,591 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 3月17日当周 前一周 多头仓位 18,129 7,217 空头仓位 15,894 15,597 净仓位 2,235 -8,380 加元(100,000加元为1口) 3月17日当周 前一周 多头仓位 21,001 22,011 空头仓位 53,823 61,041 净仓位 -32,822 -39,030 澳元(100,000澳元为1口) 3月17日当周 前一周 多头仓位 63,046 15,137 空头仓位 91,853 91,988 净仓位 -28,807 -76,851 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 3月17日当周 前一周 多头仓位 13,117 13,347 空头仓位 14,258 15,827 净仓位 -1,141 -2,480(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 徐文焰；审校 蔡美珍)