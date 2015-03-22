全球汇市：最近一周投机客美元净多仓降至三个月低位-CFTC/路透

中国法律：个人所得税法和房地产税法列入今年人大立法预备及研究论证项目
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透3月20日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据， 最近一周汇市投机客美元净多头仓位降至三个月低点。 3月17日止当周，美元净多仓为385.9亿美元，12周以来首次跌破400 亿美元。此前一周为443.1亿美元。 做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种 将下滑。 投资者在过去几周一直削减美元净多仓，为迎接本周的美国联邦储备 理事会(美联储/FED)会议作准备。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 欧元净空仓在欧洲央行启动量化宽松后增加，从181,073口增至193,7 74口，为2月初以来最高水平。 日圆(12,500,000日圆为1口) 3月17日当周 前一周 多头仓位 44,496 32,898 空头仓 92,550 92,285 净仓位 -48,054 -59,387 欧元(125,000欧元为1口) 3月17日当周 前一周 多头仓位 56,329 61,271 空头仓位 250,103 242,344 净仓位 -193,774 -181,073 英镑(62,500英镑为1口) 3月17日当周 前一周 多头仓位 47,155 48,053 空头仓位 85,006 80,644 净仓位 -37,851 -32,591 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 3月17日当周 前一周 多头仓位 18,129 7,217 空头仓位 15,894 15,597 净仓位 2,235 -8,380 加元(100,000加元为1口) 3月17日当周 前一周 多头仓位 21,001 22,011 空头仓位 53,823 61,041 净仓位 -32,822 -39,030 澳元(100,000澳元为1口) 3月17日当周 前一周 多头仓位 63,046 15,137 空头仓位 91,853 91,988 净仓位 -28,807 -76,851 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 3月17日当周 前一周 多头仓位 13,117 13,347 空头仓位 14,258 15,827 净仓位 -1,141 -2,480(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 徐文焰；审校 蔡美珍)
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日