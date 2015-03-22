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市场报道 | 2015年 3月 22日 星期日 14:07 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货3月17日持仓报告(表)

路透3月20日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年3月17日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,330,967口)

386,487 323,607 204,694 629,592 583,485 1220773 1111786 110,194 219,181

较3月10日变动(未平仓合约：增加85,527口)

9,695 75,792 29,026 40,116 -19,399 78,837 85,419 6,690 108

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.0 24.3 15.4 47.3 43.8 91.7 83.5 8.3 16.5

各类交易商数量(总计为739家)

169 182 172 236 297 509 577 (完)

(编译 徐文焰；审校 蔡美珍)
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