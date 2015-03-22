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市场报道 | 2015年 3月 22日 星期日 14:08 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货3月17日持仓报告(表)

路透3月20日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年3月17日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(426,797口)

132,301 164,632 93,145 166,138 126,987 391,584 384,764 35,213 42,033

较3月10日变动(未平仓合约：增加2,352口)

3,270 -1,187 3,370 -4,983 3,208 1,657 5,391 695 -3,039

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

31.0 38.6 21.8 38.9 29.8 91.7 90.2 8.3 9.8

各类交易商数量(总计为406家)

141 111 134 97 97 318 290(完)

(编译 徐文焰；审校 蔡美珍)
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