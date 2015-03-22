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市场报道 | 2015年 3月 22日 星期日 14:09 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货3月17日持仓报告(表)

路透3月20日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2015年3月17日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(181,641口)

81,479 52,211 15,358 71,331 100,208 168,168 167,777 13,473 13,864

较3月10日变动(未平仓合约：增加227口)

-2,161 11,905 4,199 -402 -16,844 1,636 -740 -1,409 967

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

44.9 28.7 8.5 39.3 55.2 92.6 92.4 7.4 7.6

各类交易商数量(总计为266家)

101 87 65 52 51 183 179 (完)

(编译 徐文焰；审校 蔡美珍)
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