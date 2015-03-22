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货币新闻 | 2015年 3月 22日 星期日 14:13 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货3月17日持仓报告(表)

路透3月20日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年3月17日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(716,017口)

182,446 192,971 118,617 370,294 288,220 671,357 599,808 44,660 116,209

较3月10日变动(未平仓合约：增加37,776口)

5,092 7,224 11,573 19,998 18,653 36,663 37,450 1,113 326

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

25.5 27.0 16.6 51.7 40.3 93.8 83.8 6.2 16.2

各类交易商数量(总计为642家)

149 229 204 149 199 429 534(完) (编译 徐文焰；审校 蔡美珍)
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