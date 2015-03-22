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市场报道 | 2015年 3月 22日 星期日 14:13 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货3月17日持仓报告(表)

路透3月20日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年3月17日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,760,721口)

516,956 273,468 562,180 592,777 843,911 1671913 1679559 88,808 81,162

较3月10日变动(未平仓合约：增加89,827口)

21,814 38,985 33,360 26,727 14,381 81,901 86,726 7,926 3,101

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.4 15.5 31.9 33.7 47.9 95.0 95.4 5.0 4.6

各类交易商数量(总计为393家)

140 127 155 95 99 322 309(完)

(编译 徐文焰；审校 蔡美珍)
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