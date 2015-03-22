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市场报道 | 2015年 3月 22日 星期日 14:14 BJT

CFTC报告：COMEX期金3月17日持仓报告(表)

路透3月20日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2015年3月17日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(429,738口)

162,268 109,175 46,560 180,464 236,954 389,292 392,689 40,446 37,049

较3月10日变动(未平仓合约：增加18,820口)

-9,553 19,246 3,303 25,886 -6,966 19,636 15,583 -816 3,237

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

37.8 25.4 10.8 42.0 55.1 90.6 91.4 9.4 8.6

各类交易商数量(总计为307家)

131 96 79 56 55 227 198 (完)

(编译 徐文焰；审校 蔡美珍)
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