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市场报道 | 2015年 3月 22日 星期日 14:15 BJT

CFTC报告：COMEX期铜3月17日持仓报告(表)

路透3月20日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2015年3月17日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(164,490口)

55,248 72,795 11,668 85,615 57,445 152,531 141,908 11,959 22,582

较3月10日变动(未平仓合约：增加251口)

1,939 -2,042 -294 -2,469 1,715 -824 -621 1,075 872

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

33.6 44.3 7.1 52.0 34.9 92.7 86.3 7.3 13.7

各类交易商数量(总计为264家)

59 128 50 49 48 144 203(完)

(编译 徐文焰；审校 蔡美珍)
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