全球债市：外国央行持有的美国债券规模降至一年低点

美元汇率：知名债券基金经理人冈德拉克称，美元将保持温和走软趋势
路透纽约5月2日 - DoubleLine Capital执行长冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周二表示，美元一直而且可能会继续温和走软模式。
路透纽约3月20日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)数据显示，外国央行持有的美国债券规模降至一年来最低，因为这些央行动用外汇储备以守护钉住汇率政策，或者抑制本币兑美元进一步贬值。
美联储周四晚间发布的数据显示，截止周三其代外国央行持有的债券总额从一周前的3.234万亿(兆)美元降至3.227万亿，这是自2014年3月12日减少至3.206万亿美元以来的最低。
分析师称，外国官方持有的美国公债和其他债券已经连续第五周下滑，而海外基金和民间投资人则持续吸纳收益较高的美国债券。
随着欧洲央行启动1.1万亿欧元的购债计划以抗击通缩，欧洲部分中短期债券收益率(殖利率)已经处于负值区域。
外国央行并未将手中全部的美国债券存放在美联储。市场猜测，包括中国在内的一些国家已经增加了存放在美联储系统之外的美债持仓。
最近一周外国央行存放在美联储的美国公债规模降至2.900万亿美元，为一年来最低；一周前为2.906万亿美元。
外国央行持有的机构债和抵押支持债券降至三周低位2,832.5亿美元，一周前为2,845.5亿。
另外，外国央行持有的公司债等非公债债券连续第五周增加，达到437.2亿美元的10月初以来高位。(完)
路透纽约5月2日 - DoubleLine Capital执行长冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周二表示，美元一直而且可能会继续温和走软模式。
路透悉尼/惠灵顿5月3日 - 新西兰元周三上扬，之前新西兰公布强劲就业报告，强化了未来数月该国央行利率稳定的前景；但澳元则下跌。
路透法兰克福5月2日 - 欧洲央行周二公布的一项研究表明，该央行为推动欧元区经济而注入的额外资金约有90%沉淀在区内五个最富裕的国家。