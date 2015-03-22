《全球主要央行会议预告》--2015年3月-12月

中国法律：个人所得税法和房地产税法列入今年人大立法预备及研究论证项目
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
以下为全球主要央行在2015年3月至12月的议息会议及其它重要声明的日 程安排。 ========================================================== 美国联邦公开市场委员会(FOMC) 4月28日至4月29日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。 4月29日 - 美联储FOMC宣布利率决定。 6月16日至6月17日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。 6月17日 - 美联储FOMC宣布利率决定。 7月28日至7月29日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。 7月29日 - 美联储FOMC宣布利率决定。 9月16日至9月17日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。 9月17日 - 美联储FOMC宣布利率决定。 10月27日至10月28日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。 10月28日 - 美联储FOMC宣布利率决定。 12月15日至12月16日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。 12月16日 - 美联储FOMC宣布利率决定。 ========================================================== 欧洲央行(ECB)－若未注明，会议地点均为法兰克福 4月1日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。 4月15日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。 5月6日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。 5月20日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。 6月3日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。 6月17日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计 划(至6月18日)。 7月1日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。 7月16日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。 8月5日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。 9月3日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。 9月16日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计 划(至9月17日)。 10月7日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。 10月22日(马耳他)－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者 会。 11月4日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。 11月18日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。 12月3日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。 12月16日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计 划(至12月17日)。 ========================================================== 英国央行 4月8日－货币政策会议(至4月9日)。 5月8日－货币政策会议(5月11日周一继续开会)。 6月3日－货币政策会议(至6月4日)。 7月8日－货币政策会议(至7月9日)。 8月5日－货币政策会议(至8月6日)。 9月9日－货币政策会议(至9月10日)。 10月7日－货币政策会议(至10月8日)。 11月4日－货币政策会议(至11月5日)。 12月9日－货币政策会议(至12月10日)。 ========================================================== 日本央行 4月 7日－日本央行货币政策会议(至4月8日)。 4月30日－日本央行货币政策会议。 5月21日－日本央行货币政策会议(至5月22日)。 6月18日－日本央行货币政策会议(至6月19日)。 ========================================================== 加拿大央行 4月15日－公布指标利率决定和货币政策报告。 5月27日－公布指标利率决定。 7月15日－公布指标利率决定和货币政策报告。 9月 9日－公布指标利率决定。 10月21日－公布指标利率决定和货币政策报告。 12月 2日－公布指标利率决定。 ========================================================== 瑞士央行 6月18日 - 货币政策评估 9月17日 - 货币政策评估 12月10日 - 货币政策评估 ========================================================== 澳洲央行 4月7日－召开利率会议。 5月5日－召开利率会议。 6月2日－召开利率会议。 7月7日－召开利率会议。 8月4日－召开利率会议。 9月1日－召开利率会议。 10月6日－召开利率会议。 11月3日－召开利率会议。 12月1日－召开利率会议。 ========================================================== 新西兰央行 4月30日－公布指标利率。 6月11日－公布货币政策声明和指标利率。 7月23日－公布指标利率。 9月10日－公布货币政策声明和指标利率。 10月29日－公布指标利率。 12月10日－公布货币政策声明和指标利率。 ========================================================== 瑞典央行 4月28日－召开货币政策会议(至4月29日)。 4月29日－公布利率决定。 7月 1日－召开货币政策会议(至7月 2日)。 7月 2日－公布利率决定。 ========================================================== 挪威央行 6月18日－货币政策会议。 9月24日－货币政策会议。 12月17日－货币政策会议。 ========================================================== 台湾 台湾央行在每季度最后一周召开理监事会议，以决定重贴现率。 具体会议日期将在开会前几天公布。 ========================================================== 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日