国际油市：沙特无视油价下跌，活跃钻机数量续增以充实备用产能

路透迪拜/沙特阿拉伯可贺巴3月20日 - 当全球能源业紧盯着美国活跃钻机数量大减之际，沙特阿拉伯的油气钻机使用数量却大幅增加，无视原油价格剧跌的现实。

行业消息人士及分析师指出，尽管国际油价从2014年6月以来腰斩，但沙特阿拉伯已将目光放远到原油供应可能再度短缺的未来。

因此沙特阿拉伯急于保留手上的备用产能，也就是随时迅速提高石油产量的能力。

为此，沙特阿拉伯必须比以往开钻更多油井。

“沙特应该是担心所有其他产油者都因为低油价而减少资本支出，同时也担心石油输出国组织(OPEC)以外的产量会在某个时候突然大减。我们都清楚无法预测影响供应中断的事件，但他们态度很笃定，”石油顾问公司PIRA董事长Gary Ross称。

“沙特钻机数量增加，就像是在向行业传递讯号--大家回归理性吧。未来我们将需要供给增长。”

根据先前行业估计数字，沙特国营石油巨擘--沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)在2014年使用的油气钻机创纪录高位210座。2013年约为150座，2012年140座，2011年约100座。

沙特阿美上游业务资深副总裁 Amin Nasser本月表示，公司尚未决定2015年钻机数量是否要高于目前使用中的212座。

但数据显示，沙特的使用钻机数目仍在上升。

根据OPEC及美国石油服务业者Baker Hughes 的资料，扣除非美国注册钻机后，2015年2月沙特的活跃钻机数为155，高于1月的150及12月的146。美国注册的活跃钻机数自2010年以来已由67增加一倍。

前沙特阿美高层主管、现任能源顾问的Sadad al-Husseini指出，沙特钻机数量的增长是在一段长时间内进行。

“如果要每日生产1,000万桶石油，还要维持备用产能，就需要开钻更多油井。”