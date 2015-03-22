国际油市：沙特无视油价下跌，活跃钻机数量续增以充实备用产能

中国法律：个人所得税法和房地产税法列入今年人大立法预备及研究论证项目
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透迪拜/沙特阿拉伯可贺巴3月20日 - 当全球能源业紧盯着美国活跃钻机数量大减之际，沙特阿拉伯的油气钻机使用数量却大幅增加，无视原油价格剧跌的现实。
行业消息人士及分析师指出，尽管国际油价从2014年6月以来腰斩，但沙特阿拉伯已将目光放远到原油供应可能再度短缺的未来。
因此沙特阿拉伯急于保留手上的备用产能，也就是随时迅速提高石油产量的能力。
为此，沙特阿拉伯必须比以往开钻更多油井。
“沙特应该是担心所有其他产油者都因为低油价而减少资本支出，同时也担心石油输出国组织(OPEC)以外的产量会在某个时候突然大减。我们都清楚无法预测影响供应中断的事件，但他们态度很笃定，”石油顾问公司PIRA董事长Gary Ross称。
“沙特钻机数量增加，就像是在向行业传递讯号--大家回归理性吧。未来我们将需要供给增长。”
根据先前行业估计数字，沙特国营石油巨擘--沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)在2014年使用的油气钻机创纪录高位210座。2013年约为150座，2012年140座，2011年约100座。
沙特阿美上游业务资深副总裁 Amin Nasser本月表示，公司尚未决定2015年钻机数量是否要高于目前使用中的212座。
但数据显示，沙特的使用钻机数目仍在上升。
根据OPEC及美国石油服务业者Baker Hughes 的资料，扣除非美国注册钻机后，2015年2月沙特的活跃钻机数为155，高于1月的150及12月的146。美国注册的活跃钻机数自2010年以来已由67增加一倍。
前沙特阿美高层主管、现任能源顾问的Sadad al-Husseini指出，沙特钻机数量的增长是在一段长时间内进行。
“如果要每日生产1,000万桶石油，还要维持备用产能，就需要开钻更多油井。”
“这也是石油业的一个自然现象，你生产的愈多，消耗的油储量就愈多，油田产能下滑得愈快。你需要更频繁开钻更多油井，才能维持生产产能。”(完) (编译 蔡美珍；审校 徐文焰)
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路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日