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债券 | 2015年 3月 22日 星期日 16:04 BJT

基金产业：3月18日止当周全球股票基金净流入逾200亿美元--美银美林

路透纽约3月20日 - 周五公布的一份美银美林全球研究报告资料显示，3月18日止当周全球投资者涌入股票基金的资金达201亿美元，创今年以来单周最大流入纪录。

前一周为流出7亿美元。报导显示，上市交易基金(ETF)吸纳新流入资金达230亿美元，股票共同基金则流失30亿美元资金。报告中亦引用基金追踪公司EPFR Global的资料。

聚焦美国的股票基金获141亿美元资金流入。债券基金吸引65亿美元，为连续第11周资金流入。主要持有美国公债的基金吸引12亿美元资金，为六周来最大流入金额。(完) (编译 蔡美珍；审校 徐文焰)
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