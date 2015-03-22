基金产业：3月18日止当周全球股票基金净流入逾200亿美元--美银美林

美元汇率：知名债券基金经理人冈德拉克称，美元将保持温和走软趋势
路透纽约5月2日 - DoubleLine Capital执行长冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周二表示，美元一直而且可能会继续温和走软模式。
路透纽约3月20日 - 周五公布的一份美银美林全球研究报告资料显示，3月18日止当周全球投资者涌入股票基金的资金达201亿美元，创今年以来单周最大流入纪录。
前一周为流出7亿美元。报导显示，上市交易基金(ETF)吸纳新流入资金达230亿美元，股票共同基金则流失30亿美元资金。报告中亦引用基金追踪公司EPFR Global的资料。
聚焦美国的股票基金获141亿美元资金流入。债券基金吸引65亿美元，为连续第11周资金流入。主要持有美国公债的基金吸引12亿美元资金，为六周来最大流入金额。(完) (编译 蔡美珍；审校 徐文焰)
路透纽约5月2日 - DoubleLine Capital执行长冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周二表示，美元一直而且可能会继续温和走软模式。
路透悉尼/惠灵顿5月3日 - 新西兰元周三上扬，之前新西兰公布强劲就业报告，强化了未来数月该国央行利率稳定的前景；但澳元则下跌。
路透法兰克福5月2日 - 欧洲央行周二公布的一项研究表明，该央行为推动欧元区经济而注入的额外资金约有90%沉淀在区内五个最富裕的国家。