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亚洲 | 2015年 3月 22日 星期日 16:37 BJT

金砖国家：3月20日股汇市收盘纵览

路透3月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月20日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 涨0.47%或4.56点，报969.53点。

中国股市：沪综指收升1%近七年首次站上3,600点，券商板块领涨大盘

中国汇市：人民币创逾三个月新高后收盘转跌，因尾盘美元多头逼空

香港股市：恒生指数收低0.4%，但恒生国企指数追随内地市场收高

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收高1.99%，报51,966.58点。

　　巴西汇市：雷亚尔跳涨，因投资者将美联储近期发出的政策信号视为鼓励他们重返高峰资产。雷亚尔兑美元 周五收报3.2279，上日收报3.2915。

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南非股市：小幅收低，但周线温和上涨1.6%，从年内最差的周度表现中反弹，因美联储对升息表现出的谨慎令全球投资者感到振奋。指标Top-40绩优股指数 收低0.2%，报46,592点；综合指数 亦跌0.2%，报52,631点。

南非汇市：兰特兑美元上涨，新兴市场货币趁美元回软之势反弹

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印度股市：连续第三日收低，并创下近一个半月收盘低位，因投资者担心股市涨势超过了企业获利增长的表现，打击ICICI银行等绩优股下滑。指标BSE指数 收低0.73%，报28,261.08点，本周下滑0.85%，连续第二周下跌；NSE指数 收低0.74%，报8,570.90点，本周跌0.9%。

印度汇市：卢比兑美元小幅收高报62.4575/4675，得益于美联储暗示不急于升息后的美元疲势，上日收报62.5150/5250。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 升1.67%，报862.140点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨2.91%，报477.41点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨1.23%至59.255卢布；卢布兑欧元 下滑0.21%至64.137卢布。(完) (整理 徐文焰；审校 蔡美珍)
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