金砖国家：3月20日股汇市收盘纵览

中国法律：个人所得税法和房地产税法列入今年人大立法预备及研究论证项目
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透3月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月20日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 涨0.47%或4.56点，报969.53点。
中国股市：沪综指收升1%近七年首次站上3,600点，券商板块领涨大盘
中国汇市：人民币创逾三个月新高后收盘转跌，因尾盘美元多头逼空
香港股市：恒生指数收低0.4%，但恒生国企指数追随内地市场收高
============================================================================
巴西股市：指标股指Bovespa指数 收高1.99%，报51,966.58点。
巴西汇市：雷亚尔跳涨，因投资者将美联储近期发出的政策信号视为鼓励他们重返高峰资产。雷亚尔兑美元 周五收报3.2279，上日收报3.2915。
============================================================================
南非股市：小幅收低，但周线温和上涨1.6%，从年内最差的周度表现中反弹，因美联储对升息表现出的谨慎令全球投资者感到振奋。指标Top-40绩优股指数 收低0.2%，报46,592点；综合指数 亦跌0.2%，报52,631点。
南非汇市：兰特兑美元上涨，新兴市场货币趁美元回软之势反弹
=========================================================================
印度股市：连续第三日收低，并创下近一个半月收盘低位，因投资者担心股市涨势超过了企业获利增长的表现，打击ICICI银行等绩优股下滑。指标BSE指数 收低0.73%，报28,261.08点，本周下滑0.85%，连续第二周下跌；NSE指数 收低0.74%，报8,570.90点，本周跌0.9%。
印度汇市：卢比兑美元小幅收高报62.4575/4675，得益于美联储暗示不急于升息后的美元疲势，上日收报62.5150/5250。
============================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数 升1.67%，报862.140点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨2.91%，报477.41点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨1.23%至59.255卢布；卢布兑欧元 下滑0.21%至64.137卢布。(完) (整理 徐文焰；审校 蔡美珍)
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日