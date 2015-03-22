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亚洲 | 2015年 3月 22日 星期日 16:54 BJT

国际油市：沙特OPEC理事称，油价很难再回到100-120美元

路透利雅德3月22日 - 石油输出国组织(OPEC)的沙特阿拉伯理事马迪(Mohammed al-Madi)周日表示，他认为油价将难以再回到每桶100-120美元的价格区间。

“100-120美元--我认为很难再次达到120美元...我们了解所有国家都需要更多收入...我们想要更高的收入，但我们要让我们及未来世代都有更高收入，”马迪在利雅德一场能源会议上表示。目前布兰特原油价格在每桶55美元左右。

他并重申，沙特阿拉伯的石油政策没有任何政治动机。

“石油部的所作所为并无任何政治成份--我们的角度是商业及经济的...我们无意打击任何人，我们的看法很单纯：低成本的生产者必须有生产的优先权，高成本的生产者必须等待轮到自己生产，”他称。

伊朗等部分产油国抨击沙特放任油价下跌、不愿让OPEC减产以支持油价。

但马迪周日表示，油价下跌是基本面的供需因素所致，并非任何非经面的政策造成。

“OPEC有能力控制价格吗？答案是，如果OPEC可以控制价格，那早就这样做了，但控制价格并不符合OPEC的利益。”

“市场达到平衡，是符合OPEC利益的。价格是由市场决定，而市场由供需影响。”(完) (编译 蔡美珍；审校 徐文焰)
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