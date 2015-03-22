中国财政：分类处理财税优惠政策，划拨国有资产补充社保--财政部长

中国法律：个人所得税法和房地产税法列入今年人大立法预备及研究论证项目
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透北京3月22日 - 中国财政部部长楼继伟周日表示，考虑到经济下行压力，政府财税优惠政策要区分不同情况分类加以处理，并把握好节奏和火候。此外要划拨部分国有资产补充社保缺口，以此作为降低社保费率的条件。
楼继伟在“中国发展高层论坛2015”年会上称，一段时间以来，中国盛行行政性的竞争，各地纷纷出台各种优惠政策，形成了许多政策洼地，影响了宏观经济调控效果，需要清理和规范。
“今年1月1号开始实行新的《预算法》，老的做法和新《预算法》之间还有过渡的安排，这些过渡的安排必须处理好，不处理好也会造成当前的一些系统性风险，这是我们正在做的事情。”楼继伟说。
他并认为，当前中国经济发展进入新常态，如何确保在经济中高速增长，甚至暂时的衰退时仍旧能有良好的秩序，政府有责任，这是经济再平衡后持续发展的必要条件。
针对社会关注的适时降低社会保险费率的问题，楼继伟指出，划拨部分国有资产补充社保基金，就是而且应该仅仅就是针对视同上缴而造成的养老保险金的缺口。从而在此基础之上就有条件适时降低社会保险的费率，如果没有这个划拨补缺口就没有条件降低费率。
他并谈到，中国人口老龄化快速的来临，必须抓紧实现在全国统一基础上可持续的代际平衡，坚持社会保险的保险属性，并健全多缴多得的激励机制。
在回答记者提问时，他强调亚洲基础设施投资银行和亚洲开发银行是互补关系，两者将会参考现在多边机构好的做法进行合作，将更多考虑到其是发展中国家为主导的多边开发机构和发展中国家的诉求。（完） (发稿 张晓翀；审校 黄凯)
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日