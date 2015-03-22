中国央行：今年实现人民币资本项目可兑换，货币政策仍稳健--行长

中国法律：个人所得税法和房地产税法列入今年人大立法预备及研究论证项目
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透北京3月22日 - 中国央行行长周小川周日表示，今年将实现人民币资本项目可兑换，具体改革措施包括使境内境外的个人投资更加便利化，资本市场更加开放，并根据人民币变成自由使用货币的框架来审视和修改《外汇管理条例》。
周小川在“中国发展高层论坛2015”年会上称，中国十二五（2011-2015）规划提出加快推进人民币实现资本项目可兑换，金融改革里面明确提出实现人民币资本项目可兑换。今年打算通过各方面改革的努力来实现这样一点。
他表示，当前国内居民投资海外证券或金融产品仍需事前审批，已准备改革；外国居民通过QFII（合格境外机构投资者制度）投资中国方便程度和灵活程度也不够，准备在今年出台系列政策和试点举措。
资本市场开放方面，人民币投资者的权益应得到更高程度的保护，股票债券的发行者也将有更大的自由，可以选择境外的发行者可以在境内发行，境内的发行者也可以考虑在境外发行，币种可以是可兑换货币。
谈到货币政策，周小川表示，央行在尝试流动性管理的工具多元化，但所有工具加在一起，广义货币的扩张速度仍是相当稳健的，稳健是相对于名义GDP相比。货币政策量的掌握是较稳健的，大幅低于经济刺激计划期间的扩张幅度。
“我认为我们仍旧选择是稳健的货币政策。”他说道。
周小川表示，新常态下稳健的货币政策是既要支持经济增长，又考虑经济增长的新特点。同时也要促进结构改革，过度宽松的政策对于结构改革也许不利，需要在各项政策之间寻找合理的平衡。
新常态下政府将会考虑进一步加大资本市场发展的力度，同时也要考虑货币政策稳健的程度，要使得过去杠杆率不断抬升，特别在经济刺激计划期间杠杆率抬升较大的现象，逐步得到改善，货币政策始终保持稳健。
他并指出，中国大量外汇储备使资本流动的波动对中国经济影响相对较小。资本流动会对中国国内经济体制、结构调整、资源配置优化等有影响，政策选择也会因此有所变化。
他还强调，发展中国家重点鼓励中长期的资本流动，对于超短期的投机性的资本流动可以采取宏观审慎管理的政策，另外可以采取应急措施，最后在资本流动过程中还要防止出现问题。
在回答记者提问时，他表示，一旦美联储决定开始升息，可能有些不确定影响，对不同经济体的溢出效应也不同。中国曾经在全球金融危机的早期进行强有力的财政政策和货币政策调整来应对危机，效果很明显（完） (发稿 张晓翀；审校 黄凯)
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路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日