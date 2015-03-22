中国央行：今年实现人民币资本项目可兑换，货币政策仍稳健--行长

路透北京3月22日 - 中国央行行长周小川周日表示，今年将实现人民币资本项目可兑换，具体改革措施包括使境内境外的个人投资更加便利化，资本市场更加开放，并根据人民币变成自由使用货币的框架来审视和修改《外汇管理条例》。

周小川在“中国发展高层论坛2015”年会上称，中国十二五（2011-2015）规划提出加快推进人民币实现资本项目可兑换，金融改革里面明确提出实现人民币资本项目可兑换。今年打算通过各方面改革的努力来实现这样一点。

他表示，当前国内居民投资海外证券或金融产品仍需事前审批，已准备改革；外国居民通过QFII（合格境外机构投资者制度）投资中国方便程度和灵活程度也不够，准备在今年出台系列政策和试点举措。

资本市场开放方面，人民币投资者的权益应得到更高程度的保护，股票债券的发行者也将有更大的自由，可以选择境外的发行者可以在境内发行，境内的发行者也可以考虑在境外发行，币种可以是可兑换货币。

谈到货币政策，周小川表示，央行在尝试流动性管理的工具多元化，但所有工具加在一起，广义货币的扩张速度仍是相当稳健的，稳健是相对于名义GDP相比。货币政策量的掌握是较稳健的，大幅低于经济刺激计划期间的扩张幅度。

“我认为我们仍旧选择是稳健的货币政策。”他说道。

周小川表示，新常态下稳健的货币政策是既要支持经济增长，又考虑经济增长的新特点。同时也要促进结构改革，过度宽松的政策对于结构改革也许不利，需要在各项政策之间寻找合理的平衡。

新常态下政府将会考虑进一步加大资本市场发展的力度，同时也要考虑货币政策稳健的程度，要使得过去杠杆率不断抬升，特别在经济刺激计划期间杠杆率抬升较大的现象，逐步得到改善，货币政策始终保持稳健。

他并指出，中国大量外汇储备使资本流动的波动对中国经济影响相对较小。资本流动会对中国国内经济体制、结构调整、资源配置优化等有影响，政策选择也会因此有所变化。

他还强调，发展中国家重点鼓励中长期的资本流动，对于超短期的投机性的资本流动可以采取宏观审慎管理的政策，另外可以采取应急措施，最后在资本流动过程中还要防止出现问题。