《一周经济焦点》美国通胀形势与希腊问题进展受到重点关注

中国法律：个人所得税法和房地产税法列入今年人大立法预备及研究论证项目
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
**希腊风险**
在投资人近期关注欧洲央行买债、美国升息时机及油价大跌之际，希腊与其他欧元区国家的对立持续恶化，有可能很快再度掀起市场风暴。
德国总理梅克尔周五在欧盟峰会上表示，必须等到希腊的完整改革清单获得债权人批准后，希腊才会获得新资金缓解周转压力。
一些欧洲领袖提到“互信精神”，并愿意提供希腊20亿美元救急，但避免希腊退出欧元区所需要的具体进展，仍然没什么迹象。
希腊总理齐普拉斯坚称，希腊没有任何短期流动性问题，与欧盟官员预言希腊4月中将耗尽现金的说法相左。
巴克莱在周五的一项研究报告中认为，希腊很快就必须限制银行提领，以避免演变成毁灭性的全面银行挤兑。
如今欧盟、德国及欧洲央行官员都已公开承认希腊可能退出欧元区的风险，齐普拉斯周一在柏林与德国总理梅克尔的会谈，将受到密切关注，寻找是否有突破僵局或对峙加剧的迹象。
中国制造业PMI将是本周唯一一项可研判中国经济降温程度的主要数据。日本则有较多重要数据发布，周二公布PMI，周四公布通胀率、失业率及零售销售。
本周主要国家央行并无预定的货币政策会议，但南非、尼日利亚、以色列、捷克及匈牙利将有利率决议出炉。(完) (编译/审校 蔡美珍/徐文焰)
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日