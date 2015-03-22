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货币新闻 | 2015年 3月 22日 星期日 16:59 BJT

《一周经济焦点》美国通胀形势与希腊问题进展受到重点关注

**希腊风险**

在投资人近期关注欧洲央行买债、美国升息时机及油价大跌之际，希腊与其他欧元区国家的对立持续恶化，有可能很快再度掀起市场风暴。

德国总理梅克尔周五在欧盟峰会上表示，必须等到希腊的完整改革清单获得债权人批准后，希腊才会获得新资金缓解周转压力。

一些欧洲领袖提到“互信精神”，并愿意提供希腊20亿美元救急，但避免希腊退出欧元区所需要的具体进展，仍然没什么迹象。

希腊总理齐普拉斯坚称，希腊没有任何短期流动性问题，与欧盟官员预言希腊4月中将耗尽现金的说法相左。

巴克莱在周五的一项研究报告中认为，希腊很快就必须限制银行提领，以避免演变成毁灭性的全面银行挤兑。

如今欧盟、德国及欧洲央行官员都已公开承认希腊可能退出欧元区的风险，齐普拉斯周一在柏林与德国总理梅克尔的会谈，将受到密切关注，寻找是否有突破僵局或对峙加剧的迹象。

中国制造业PMI将是本周唯一一项可研判中国经济降温程度的主要数据。日本则有较多重要数据发布，周二公布PMI，周四公布通胀率、失业率及零售销售。

本周主要国家央行并无预定的货币政策会议，但南非、尼日利亚、以色列、捷克及匈牙利将有利率决议出炉。(完) (编译/审校 蔡美珍/徐文焰)
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