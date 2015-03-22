中国经济：以“互联网+”提升经济创新力，壮大新兴产业--总理

中国法律：个人所得税法和房地产税法列入今年人大立法预备及研究论证项目
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透北京3月22日 - 中国国务院总理李克强日前考察工商总局并召开座谈会，研究部署进一步深化商事制度改革，推进大众创业、万众创新。要做好“互联网+”的大文章，提升实体经济创新力和生产力，推动新兴产业蓬勃壮大。
中国政府网周日刊登新闻稿引述他称，实现中国经济保持中高速增长、向中高端水平迈进，必须推动大众创业、万众创新，打造发展新引擎。这是一项重大改革，也是结构性改革。
李克强表示，要落实好财税、金融等扶持政策，对准初创小微企业经营中的难点、“痛点”加力出招，让千百万新企业健康成长，在市场中更加活跃。
他还指出，规范有效的市场监管会激励企业提供更多优质产品和服务，使公众对“中国制造”更有信心。要通过完善市场监管营不断释放消费潜力，更大发挥内需对经济增长的拉动作用。（完） (发稿 张晓翀；审校 黄凯)
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日