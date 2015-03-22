重温稿-中国财政：分类处理财税优惠政策，划拨国有资产补充社保--财政部长

路透北京3月22日 - 中国财政部部长楼继伟周日表示，考虑到经济下行压力，政府财税优惠政策要区分不同情况分类加以处理，并把握好节奏和火候。此外要划拨部分国有资产补充社保缺口，以此作为降低社保费率的条件。

楼继伟在“中国发展高层论坛2015”年会上称，一段时间以来，中国盛行行政性的竞争，各地纷纷出台各种优惠政策，形成了许多政策洼地，影响了宏观经济调控效果，需要清理和规范。

“今年1月1号开始实行新的《预算法》，老的做法和新《预算法》之间还有过渡的安排，这些过渡的安排必须处理好，不处理好也会造成当前的一些系统性风险，这是我们正在做的事情。”楼继伟说。

他并认为，当前中国经济发展进入新常态，如何确保在经济中高速增长，甚至暂时的衰退时仍旧能有良好的秩序，政府有责任，这是经济再平衡后持续发展的必要条件。

针对社会关注的适时降低社会保险费率的问题，楼继伟指出，划拨部分国有资产补充社保基金，就是而且应该仅仅就是针对视同上缴而造成的养老保险金的缺口。从而在此基础之上就有条件适时降低社会保险的费率，如果没有这个划拨补缺口就没有条件降低费率。

他并谈到，中国人口老龄化快速的来临，必须抓紧实现在全国统一基础上可持续的代际平衡，坚持社会保险的保险属性，并健全多缴多得的激励机制。