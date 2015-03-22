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亚洲 | 2015年 3月 23日 星期一 06:34 BJT

****澳新经济指标预测--3月23日-3月30日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值        
    
    3月23日当周
    
    3月23日(一)
    暂无重要经济数据。
    
    3月24日(二)
    2145 新西兰进口(亿新西兰元)                       2月             37.0       36.4
               出口(亿新西兰元)                                       40.8       37.0
               贸易收支(亿新西兰元)                               顺差3.50   顺差0.56
                                                  截至2月的一年   逆差18.7   逆差14.1   
      
    3月25日(三)
    暂无重要经济数据。
    
    3月26日(四)
    暂无重要经济数据。
    
    3月27日(五)
    暂无重要经济数据。
    
    3月30日当周
    
    3月30日(一)
    2145 新西兰建筑许可                               2月              --      -3.8%
    
    (完)
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