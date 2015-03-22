版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 23日 星期一 06:25 BJT

****日韩经济指标预测--3月23日-3月30日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  
    
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段      预估值       前值   
    
    3月23日当周
    
    3月23日(一)
    暂无重要经济数据。
    
    3月24日(二)
    0135 日本制造业PMI                            3月初值          --         51.6
    2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季)        第四季修正值         --        +0.4%
                          (较上年同期)                             --        +2.7%
    
    3月25日(三) 
    2100 韩国消费者信心指数                            3月         --          103
    
    3月26日(四) 
    2330 日本所有家庭支出(较前月)                      2月       +0.5%       -0.3%
                     (较上年同期)                                -3.2%       -5.1%
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)   2月       +2.1%       +2.2%
             全国整体CPI                                           --        +2.4%
             东京地区核心CPI(较上年同期)               3月       +2.2%       +2.2%
             东京地区整体CPI                                       --        +2.3%
    2330 日本求才求职比                                2月        1.15        1.14
             失业率                                               3.5%        3.6%
    2350 日本零售销售(较上年同期)                      2月       -1.5%       -2.0%    
    
    3月27日(五) 
    暂无重要经济数据。 
 
    3月30日当周
    
    3月29日(日)
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                   4月          --           79
    2350 日本工业生产                             2月初值          --        +3.7%
             一个月预估值                                          --        +0.2%
             两个月预估值                                          --        -3.2%
    
    3月30日(一)
    2300 韩国工业生产(较前月)                          2月         --        -3.7%
                     (较上年同期)                                  --        +1.8%
             服务业产出(较前月)                                    --        -0.4% (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐