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亚洲 | 2015年 3月 23日 星期一 06:58 BJT

国际油市：沙特石油部长称，OPEC不会独自承担支撑油价的重任

欧那密周日重申，沙特的石油政策没有任何政治动机。

伊朗等部分产油国抨击沙特维持产量不变、放任油价下跌的立场。

欧那密表示，“不存在阴谋，我们尝试过解决所有的相关问题，但是谁都不听(我们的建议)。”

他还称，“我们没有针对任何人，我们和所有希望维持市场稳定和供需平衡的人站在同一阵线。至于油价，则是由市场决定的。”

他表示，沙特的日产油量在1,000万桶左右，如果客户需要更多，沙特有能力增产来满足需求。

在被问及沙特是否计划将日产能扩大至1,250万桶时，欧那密表示，“目前尚无计划，因为不存在这样的需求。”(完) (编译 李爽/刘秀红；审校 张涛)
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